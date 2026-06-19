人気絶頂のメジャーに、再び「空白の春」が忍び寄っている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１８日（日本時間同日）、２０２７年シーズン開幕前にＭＬＢでロックアウトが起きる可能性について、選手とファンを対象にした独自調査を報じた。現行の労使協定は米東部時間１２月１日（同２日）に期限切れを迎える。２１―２２年の前回ロックアウトは３月上旬まで長引いた。争点の