泥沼の再建球団に、反転の象徴が現れた。アスレチックスのザカリー・ゲロフ内野手（２６）が、メジャー屈指のホットヒッターとして存在感を増している。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１６日（日本時間１７日）、「現在のＭＬＢで最も好調な打者の一人」として特集。低迷続きだったチームを支えるキーマンに焦点を当てた。アスレチックスは近年、惨状に近かった。２０２３年は５０勝１１２