名門のバットが湿り切り、ついにフロントの悲鳴まで漏れ始めた。近年まれにみる低迷にあえぐレッドソックスが、今夏トレード期限の米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）を前に、買い手ではなく「売り手」に回る現実味を帯びている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、１７日（同１８日）にレッドソックスが本拠地フェンウェイ・パークでブルージェイズに０―３で敗れ、３連敗を