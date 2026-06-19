【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）がクランクアップを迎えた。【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補＜考察まとめ＞◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たち