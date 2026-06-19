NY株式18日（NY時間16:30）（日本時間05:30） ダウ平均51564.70（+72.15+0.14%） S＆P5007500.58（+80.48+1.08%） ナスダック26517.93（+496.27+1.91%） CME日経平均先物72135（大証終比：+895+1.24%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小反発。取引開始直後に４５６ドル高まで上昇する場面が見られたものの、伸び悩む動きも見られた。一方、ナスダックは大幅高。スペースＸ＜SPCX