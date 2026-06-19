米国債利回り（NY時間16:37）（日本時間05:37） 米2年債 4.172（-0.012） 米10年債4.451（-0.036） 米30年債4.897（-0.035） 期待インフレ率2.266（+0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。トランプ大統領が暫定合意に正式に署名し、原油相場がＷＴＩで一時７３ドル台まで急落。インフレへの懸念が後退し、明日からの３連休を前に利回りも低下した。 ２&#