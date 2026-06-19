NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝75.85（-0.16-0.21%） 戦闘終結やホルムズ海峡の解放を巡って、トランプ米大統領とイランのペゼシュキアン大統領が覚書に署名し正式に発効したことが相場を圧迫した。イランやサウジアラビアの原油を積載したタンカーがホルムズ海峡を通過したと報道されており、石油輸出の要所の航行が回復している。１９日にはスイスのジュネーブでイランと米国による核開発協議が