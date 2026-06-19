「コメントは差し控える」木原稔官房長官は今月12日の定例記者会見で、淡々とこう述べた。これは皇族数の確保に向けた国会議論に関して、天皇陛下が「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられたことについて問われ、答えたもの。全国紙の政治部記者は「ポーカーフェイスの木原長官は、表情を推し量りにくいタイプなのですが、この話は広げられたくないのかな、と感じました」と振り返る。今国会