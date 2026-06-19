根強い物価上昇リスク日銀は金融政策決定会合で昨年12月以来の利上げを決定。政策金利は31年ぶりに1％台となる。高市早苗首相は2024年9月の自民党総裁選で「金利をいま上げるのはアホやと思う」と発言したが、総裁・首相となっても日銀の利上げ姿勢には神経質になってきたとされる。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「日銀の植田和男総裁が6月前半に利上げをほぼ予告するなど、市