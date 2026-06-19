物価高の悲鳴がやまぬ中、東京都民においては三途の川の“渡し賃”も上昇か。ここ数年、全国に比べて東京23区の火葬料金は高騰し、問題視されてきた。そんな折も折、突如、一大葬儀会社に関する海外投資ファンドへの身売り話が浮上し……。＊＊＊【写真を見る】高級車の隣に棺桶⁉新しすぎる「ガレージ葬」火葬ビジネス現在、東京23区エリアには、著名人の葬儀などでも知られる桐ヶ谷斎場（品川区）や落合斎場（新宿