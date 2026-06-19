6月15日～6月19日 公開 榊原徹士さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内の「グラビア」ページにて、グラビアを6月15日から6月19日にかけて公開した。 「メンズマンデー」に登場しているのは榊原徹士さん。紗倉まなさんの「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット、アップアップガールズ（2）の兵頭美波さんによる「ヤングチャンピオンNo.13」アザーカ