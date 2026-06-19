19歳の息子を監禁した疑いで、父親ら7人が逮捕された事件で18日、新たに逮捕者が出ました。「神のお告げの取次者」を名乗る容疑者の母親にあたる人物です。『news zero』が逮捕される前に取材した際、「監禁なんかしていない」と話していました。■逮捕前に「うちは被害者」母親の村上恵美容疑者は逮捕前、『news zero』の取材に応じていました。村上恵美容疑者（75）「うちは被害者だ。青天のへきれき」――監禁していたって？村