「このミステリーがすごい！」大賞・第21回大賞受賞作を吉川愛主演で初映像化する、心温まる極上のヒューマンミステリー『名探偵のままでいて』。先日、名優・奥田瑛二の出演が解禁され、吉川演じる孫娘・楓と奥田ふんする認知症の祖父という“前代未聞の異色バディ”の誕生が明らかになった。放送スタートが約1カ月後に迫るなか、2人を取り巻く豪華共演陣が解禁。綱啓永、恒松祐里、郄松アロハ（超特急）、そして吉沢悠――