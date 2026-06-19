6月19日に最終回を迎えるTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で主演を務める岡田将生、共演の染谷将太らがクランクアップを迎えた。 参考：『田鎖ブラザーズ』は“どうやって終わらせる”のか？真相に近づくほど見えなくなる出口 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続け