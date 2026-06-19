想定外のヒット商品や、狙ってもいなかった客層からの注文。そうした「予期せぬ成功」こそ、最も低リスクで大きな実りをもたらすチャンスだと説くのが、経営学者ピーター・ドラッカーの『イノベーションと企業家精神 エッセンシャル版』だ。本書を手がかりに、予期せぬ出来事をチャンスに変える人の頭の中をのぞけば、生成AIで揺れる時代の仕事にもきっと役立つはずだ。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中から