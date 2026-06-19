タイムパフォーマンス（タイパ）を追求するビジネスパーソンは多いと思うが、それは本当に“時間の節約”になっているのだろうか。仕事のパフォーマンスが上がるどころか脳が働かず、理解力や思考力が低下する恐れのあるNG習慣を脳科学者が指摘する。（ジャーナリスト笹井恵里子）スマホで調べている時脳は働いていない知りたいことが出てきて、スマホで検索する――日常的に行っている人は多いだろう。私も頻繁に行っていた。