韓国の人気チアリーダー、チョ・ダジョンのオフショットが話題だ。【写真】視線くぎ付け…チョ・ダジョンの「キャミソール水着」チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの日常」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、緑豊かな公園内に敷いたレジャーシートに座ってくつろぐチョ・ダジョンが写っている。白の半袖Tシャツにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで、リラッ