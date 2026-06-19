人生には、頑張らないといけない時がある。でも頑張りすぎてはいけない。じゃあどうすればいいの？アパレル会社を業界で史上最年少&最短上場させた「ゆとりくん」こと片石貴展氏。著書『自分の言葉で話せるようになりましょう。』はファッションセンスのみならず、センスのいい努力や、色気のある上司などを定義した異色のコミュニケーション本になっている。本記事ではセンスの悪い努力について考察していく。（構成/ダイヤモ