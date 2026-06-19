【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manのラウール、YOU、令和ロマンの高比良くるま（「高」は、はしごだかが正式表記）が出演するファッション特番『The Fashion Post』が、6月27日25時40分より日本テレビ（関東ローカル）で放送されることが決定した。 ■ラウールが明かした衝撃の自宅エピソードとは？ ラウールがファッションメディア『The Fashion Post』の編集長として番組を