19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比760円高の7万2000円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては946.51円高。出来高は1万3578枚だった。 TOPIX先物期近は4096.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.32ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72000+760 13578 日