「有力馬次走報」（１８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆かしわ記念２着のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博）が帝王賞（７月１日・大井、ダート２０００メートル）に向けて２週前追い切り。美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８２秒５−３６秒３−１１秒１をマークした。「前走、前々走とハミを取るタイミングが早くなっていたの