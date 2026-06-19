「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１８日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉叔父が２２年皐月賞馬ジオグリフというハルカカナタ（牝、父ドレフォン、秋山）は７月１１日の小倉５Ｒ（牝馬限定戦芝１８００メートル）を幸で予定。「芝の実戦向き。乗り手がみんな乗り味を褒める」と秋山師。１３日の阪神新馬戦を勝ったクロリス（牝、高橋一）は函館２