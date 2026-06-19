「新馬戦」（２０日、函館）土曜函館５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を迎えるキタサンブラック産駒のラピッドテソーロ（牝２歳、美浦・畠山）は、１６年全日本２歳優駿を制し、１７年ＮＨＫマイルＣで２着と芝＆ダートの二刀流で活躍したリエノテソーロを母に持つ、注目の血統馬だ。追い切りは函館Ｗで３歳馬と併せ、５Ｆ６８秒７−３９秒０−１２秒８を計時。余裕のある走りで手応え優勢のまま２馬身先着を決めた。木塲迫