カンテレの人気番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0・45、関西ローカル）が19日の放送で初企画「ダブルス」を開催。収録後にMCの千原ジュニア（52）らが会見に臨んだ。ジュニアはダブルスについて「普段より緊張感あって非常に面白い。さらにストイック感があった収録になった」と期待通りの成果に目を細めていた。「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などの題目でショートネタをバトルする“笑いの格闘技”。審査委員長の判