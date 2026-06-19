「新馬戦」（２０日、阪神）土曜阪神５Ｒ（芝１４００メートル）にスタンバイするサンタンジェロ（牝２歳、父エピファネイア、栗東・須貝）は、祖母がＧ１・７勝馬ジェンティルドンナで、叔母が２２年エリザベス女王杯覇者ジェラルディーナという超良血。黒田助手は「かなり順調です。体も精神面でも特に言うことがない」とポテンシャルの高さを評価。ここまで併せ馬を入念に消化しており、「坂路で行きたがるところを見せる