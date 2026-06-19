ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が、交流戦12球団トップの7本塁打、19打点をマークする大暴れで“吉兆”の優秀選手賞を受賞した。過去にチームで同賞に輝いたのべ5選手は全員、そのシーズンにタイトルを獲得した。交流戦優勝した首位・西武と3・5ゲーム差の2位。19日の日本ハム戦（エスコン）から再開するリーグ戦でもチームを奪首、そしてVに導くべく快音を響かせる。自身初の交流戦優秀選手賞に輝いた栗原が、リーグ戦再