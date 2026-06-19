阪神は19日からリーグ戦再開となり、敵地・横浜スタジアムでDeNAとの3連戦に臨む。初戦は交流戦で好投を続けた村上を起用。開幕から12試合に先発して実に11試合でクオリティースタートを記録している安定感でチームに流れを呼び込みたい。DeNAは石田を立てる。2戦目は伊藤将の先発が濃厚。故障が癒えて復帰を果たした左腕は前回11日のソフトバンク戦では5回2失点と粘投。相手エース・東との投げ合いで今季初勝利をつかみたい。