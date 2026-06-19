「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）昨年は大不振に陥ったショウナンアデイブが、完全に勢いを取り戻した。今季は京都金杯で１８番人気３着と激走すると、続く小倉大賞典が１０番人気３着、そして前走のマイラーズＣも１３番人気４着と人気を大きく上回る快走を続けている。７歳を迎えても、セール５億円超えのディープインパクト産駒はまだまだ健在。そろそろ待望の重賞初Ｖを決めたいところだ。まだ終わったとは言わせな