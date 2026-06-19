カンテレの人気番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0・45、関西ローカル）が19日の放送で初企画「ダブルス」を開催。収録後にMCの千原ジュニア（52）が会見に臨み、東西2大ライブツアーの開催を発表した。「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などの題目でショートネタをバトルする“笑いの格闘技”。審査委員長の判定で最後まで勝ち残った芸人が“座王”となる。昨年3月、スタジオを飛び出し、東京・日本武道館でイベントを