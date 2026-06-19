俳優・有村架純＆塩野瑛久が、きょう19日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜8：54）に出演。本日より公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』にも出演する2人が、“伝説の家政婦”志麻さんのスゴ腕に魅了される。【番組カット】デコ出しも可愛い！笑顔をみせる有村架純同番組で「新居改装ドキュメント」と題し、長きにわたって放送されてきた志麻さんの新居改装もいよいよラストスパートに。今回助っ人にや