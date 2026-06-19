日本ハム・伊藤大海投手（28）が18日、本拠地で行われた全体練習に参加し、19日のソフトバンク戦（エスコン）先発に備えてキャッチボールなどで汗を流した。リーグトップ7勝で並ぶ大津と投げ合うが、「逆に気負った方がいいかな。まず一勝するには全員が気負っていいぐらい」と闘志をメラメラと燃やした。交流戦が終了し、いよいよリーグ戦再開。開幕8連敗を喫しているソフトバンクといきなりの直接対決だ。ここまでの投手陣は