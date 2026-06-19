嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜）が、きょう19日に放送される。ゲストには、俳優・舘ひろし、戸田恵子、MEGUMIらを迎え、ミステリーの考察に挑戦する。【番組カット】腕を組み考え込む二宮和也同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、同年4月よりレギュラー番組としてスタート。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映