岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』が6月19日に最終回を迎える。それに先立ち、岡田と染谷将太をはじめとするキャスト陣が約4か月におよぶ撮影を終え、クランクアップを迎えた。クライマックスシーンの撮影後には、岡田と染谷が互いへの感謝を語り、晴れやかな笑顔を見せた。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、2010年に殺人罪などの公訴時効が廃止された