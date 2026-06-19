ソフトバンク・大津が19日の日本ハム戦で、リーグ戦再開後の先陣を切る。「交流戦を通して勢いのあるファイターズが相手ですが、交流戦明けの大事な初戦なので、まずは気持ちで負けないように自分の投球をしたい」と意気込みを語った。ハーラートップの7勝で並ぶ相手エース・伊藤との投げ合いに臨む。