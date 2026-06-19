「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）もう十分だろう。１週前に津村騎乗の３頭併せで負荷をかけたニシノティアモの最終追いは１８日、美浦Ｗを単走馬なり。騎乗者がガッチリと抑え込み、最後まで余力を残したまま６Ｆ８６秒７−３８秒７−１２秒２をマークした。上原佑師は「動きは良かったです。在厩で調整して、前走の状態を維持している。１週前に整っているので、きょうは馬場を考慮してサラッとやりました」と納得の表情