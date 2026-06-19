お笑い芸人の千原ジュニア（52）が28日、大阪のカンテレ本社で開かれた『千原ジュニアの座王』合同取材会に出席した。【番組カット】チャンピオンベルトを前に意気込みをフリップで示した堂前透2017年よりカンテレでレギュラー放送中の『千原ジュニアの座王』は、作り込んだネタではなくショートネタで競い合う。ルールは、大喜利、ギャグ、モノマネなどのお題が書かれたイスでイス取りゲームを行い、座れなかった芸人が「勝て