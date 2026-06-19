ソフトバンク・石塚が今季初の1軍昇格だ。ファームでは45試合で打率・315、25打点の好成績を残しており、直近の4試合では10打数8安打7打点と猛アピールを続けていた。4月終盤から試合前後に片手でのティー打撃を行い、バットの軌道の確認を欠かさなかったことが好調の要因と考えている。19日の日本ハム戦（エスコン）から1軍に合流予定で「少ないチャンスを生かせるように、いつも通り変わらずやるだけ」と力強く語った。