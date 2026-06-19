滞在競馬の北海道シリーズでは、ジョッキーが追い切り以外の調教に乗るケースが多い。多くの騎手が連日、馬とコンタクトを取っているなか、精力的に調教をこなす若手がいる。デビュー６年目に突入した小沢大仁騎手（２３）＝栗東・フリー＝だ。今夏は北海道を主戦場として勝負する。「馬に乗るのは好きなので、平日から他の人よりもたくさん乗るつもり。１鞍でも競馬につながればという気持ちです。北海道はレベルの高いジョッ