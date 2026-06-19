お笑い芸人たちがショートネタで競い合うカンテレ『千原ジュニアの座王』（毎週金曜深0：45〜※関西ローカル）が新企画「ダブルス」を行うと発表した。きょう19日、番組史上初となる2人1組のペア王者が誕生する。【写真複数】『千原ジュニアの座王』ダブルス出演者2017年よりカンテレでレギュラー放送中の『千原ジュニアの座王』は、作り込んだネタではなくショートネタで競い合う。ルールは、大喜利、ギャグ、モノマネな