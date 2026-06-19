ソフトバンク・周東は19日の日本ハム戦の出場について慎重な姿勢を見せた。12日のヤクルト戦で右ふくらはぎに死球を受け、13、14日の同カードを欠場した。「打つ方と投げる方は問題ないですが、肉離れも怖いですし慎重に。良くはなってますが、しゃがむ動作ができないから、スライディングはできないと思います」北海道遠征には同行し、出場は状況を見て慎重に判断することになりそうだ。