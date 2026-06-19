日本ハム・レイエスは、エスコンフィールドでの全体練習に参加し、19日のソフトバンク戦（エスコン）へ万全をアピールした。フリー打撃では2階席へ大飛球を飛ばし、横尾打撃コーチも「本当に絶好調です」と太鼓判を押した。交流戦打率・350をマークも、期間中守備機会も増えたこともあり、休養のため16日の敵地・広島戦は欠場。リーグ戦再開を見据え、残留して調整していた。今季8戦全敗の天敵との大事な3連戦に仕上げ、同コー