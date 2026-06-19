「新馬戦」（２０日、東京）土曜東京４Ｒ（芝１４００メートル）でデビュー戦を迎えるルークウォーム（牝２歳、父トゥーダーンホット、美浦・手塚久）。英国馬である父はＧ１・３勝を挙げ、欧州の年度代表表彰であるカルティエ賞で最優秀２歳牡馬を獲得している。２週前の美浦Ｗで重賞馬ブラウンラチェットに先着するなど追い切りの動きは抜群。手塚久師は「言うことないですね。新馬向きです」と手放しに褒めた。鞍上の津村