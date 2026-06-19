9人組グループ・Snow Manのラウールが、27日深夜放送の日本テレビ特別番組『The Fashion Post』（深1：40）のMCを務めることが19日、発表された。ファッションメディア「The Fashion Post」編集長として番組を進行する。【写真】スタイル良すぎ…編集長・ラウール同番組では、いま世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多