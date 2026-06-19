レッドソックス戦の四回、守備で打球をさばくブルージェイズの岡本和真＝18日、ボストン（AP＝共同）【ボストン共同】米大リーグは18日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はボストンでのレッドソックス戦に「7番・三塁」で出場し、二回に3試合ぶりの安打となる二塁打を放ち4打数1安打だった。レッドソックスの吉田は出番がなかった。試合はブルージェイズが4―3で勝って3連勝とし、レッドソックスは4連敗。大谷のドジャース