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【土曜・東京】２Ｒ○ショウナンタヅナ４Ｒ◎ルークウォーム５Ｒ△ウィールズアップ８Ｒ○コスモエルヴァル１０Ｒ○カラヴァジェスティ１２Ｒ◎フルミネブル【日曜・東京】４Ｒ△シュートザワークス６Ｒ◎シャルムグリーン７Ｒ◎ローズブーケ８Ｒ◎マツリダイコ９Ｒ○キョウエイカンセ１０Ｒ◎ラーンザロープス１１Ｒ◎ニシノティアモ１２Ｒ○アンティミスト土日とも東京で騎乗。日曜１１Ｒ・府中牝馬Ｓのニシノティアモは「