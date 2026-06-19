中国の遊園地が“新種のシマウマ”として紹介した動物をめぐり、波紋が広がっている。実際にはシマウマ模様に毛を染められたロバだったことが明らかになり、SNS上では批判と議論が噴出。集客を狙った演出の是非や動物への影響をめぐり、論争が拡大している。「新種」と紹介も…正体は染めたロバ中国の遊園地に加わった新たな動物として投稿した動画が論争の的に。中国・山東省にある遊園地が公式SNSに投稿した動画。園担当者が「き