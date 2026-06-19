カーテンレールの上で猫さんたちがまさかの鉢合わせ！「え、その方法選ぶ！？」と思わず呟いてしまう豪快な解決策に、つい笑ってしまいます！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で13万表示を突破し、「うわぁお上手！」「可愛い譲り合い」といったコメントが寄せられました。 【動画：カーテンレールで鉢合わせた２匹の猫→どうするのか見ていたら…驚きの『解決策』】 カーテンレ