ネズミ駆除や毒ガス攻撃の感知に 画像はイメージです 第一次世界大戦中、西部戦線に沿って張り巡らされた塹壕には推定50万匹もの猫がいたといわれています。こうした猫は主にネズミ駆除のために利用されていました。 同時に猫は、塹壕で戦う多くの部隊のマスコット的存在でもありました。兵士たちは食料の一部を猫に与え、猫は見返りに兵士たちに甘えてその心を慰めました。主に兵士たちの宿舎の周りで過ご