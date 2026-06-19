北中米W杯サッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループK初戦のウズベキスタン―コロンビア戦でウズベキスタンの選手がピッチ脇のカメラマンに激突するアクシデントが発生した。その後、選手はカメラマンに対し、サイン入りのユニホームを贈ったという。お詫びを込めた粋な計らいを、海外メディアが伝えている。前半34分、左サイドを攻め上がったコロンビアのルイス・ディアスに、アブドゥコディル・フサノフ