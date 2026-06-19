繁忙期だからといって、従業員をタダ働きさせた挙句に休む権利まで奪うのは、いくらなんでも酷すぎる。投稿を寄せた四国地方の60代女性（サービス・販売・外食）は事務担当として働いているが、クリスマスシーズンになると状況が一変するという。（文：篠原みつき）「クリスマスは従業員全員で、ケーキの上に苺を切って載せたり作業をします。朝は6時くらいから出勤して、工場が忙しいから、いつもはしないトイレ掃除とかさせられ